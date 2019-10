Dominic Thiem ist so gut in Form wie wohl noch nie unmittelbar vor seinem Heim-Turnier und auch die Qualifikation für die ATP Finals hat er schon in der Tasche. Die Ausgangsposition für den Weltranglisten-Fünften beim mit 2.443.810 Euro dotierten Erste Bank Open ist ausgezeichnet. Als Peking-Sieger und Shanghai-Viertelfinalist schlägt er mit viel Selbstvertrauen zum 10. Mal in der Stadthalle auf. Im Interview mit krone.tv-Chefredakteur Max Mahdalik spricht Daviscup-Kapitän Stefan Koubek über seine Erwartungen, den Stellenwert von Thiem bei den Fans und die Änderungen im Daviscup. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.