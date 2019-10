Freiheit beginnend an den Universitäten?

Ja, was darf dort überhaupt gelehrt werden? Für Reformen braucht es freies Denken, nicht Übernahme von Ritualen. Viele Absolventen sind gar nicht in der Lage, sich mit den Quellen der religionshistorischen Entwicklung auseinanderzusetzen. Al-Kaida und IS haben nur vollzogen, was an den Universitäten gelehrt wird! Wenn Völker nicht in der Lage sind, die Zukunft zu gestalten, suchen sie die Rettung in der Vergangenheit. Der Islam droht, die Zukunft zu verlieren! Und so wird diese Haltung auch nach Europa importiert.