Pfingstrosenkörner sollten Gicht heilen

Krebsaugen, Korallenpulver, Pfingstrosenkörner und Drachenblut: Das sind weitere Zauberarzneien, die den Menschen des 19. Jahrhunderts Linderung vieler Leiden versprachen und häufig in den Schränken steirischer Apotheken zu finden waren. „Krebsaugen waren in Wahrheit kugelförmige Ablagerungen im Magen des Krebses. Hatte ein Patient etwa einen Span im Auge, wurden die Krebsaugen aufgelegt, das Auge tränte und spülte den Fremdkörper heraus“, so Mader.