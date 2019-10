Der Stahl-Konzern will die Mur-Mürzfurche zum „Metal Valley“ machen (in Anlehnung an das „Silicon Valley“ in Kalifornien, das Zentrum der IT-Industrie). 350 Millionen Euro werden in das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg investiert - es wird das modernste der Welt sein. 2021 soll es in Betrieb gehen. Erst letztes Jahr im Oktober ist eine Schmiedelinie um 40 „Mille“ angelaufen.