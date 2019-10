Mehr als 25 Grad in Mariazell

Die Oktober-Temperaturen liegen bislang ein Grad über dem Schnitt. An den Höchstwerten sieht man es deutlich: Mariazell bereitete Wallfahrern am 14. Oktober mit 25,5 Grad buchstäblich einen warmen Empfang, Mooslandl kam am 15. 10. auf 25,3 Grad, Bad Radkersburg am 2. auf 25.