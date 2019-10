Noch am späten Abend mussten die Angehörigen des Mannes, seine Schwester und ihre Familie, verständigt werden. Der Schock sitzt tief. Die Familie hatte den Mann noch am Vortag besuchen wollen, es ging sich aber nicht mehr aus. Die Brandsachverständigen nahmen am Freitag ihre Arbeit auf. Und die gestaltete sich nicht gerade einfach. Hans A., der aus einer wohlhabenden Familie stammte, war bis zur Pensionierung in Salzburg ein angesehener Geschäftsmann gewesen. Im Ruhestand - der Mann war nie verheiratet - mutierte er zum Eigenbrötler. Er hortete immer mehr Gerümpel in seinem einst so schicken Haus samt Garten und großzügiger Terrasse. Das Gebäude verfiel zusehends. Zuletzt waren sämtliche Räume zugemüllt, Hans A. schlief wohl in der Küche, dem einzigen Raum mit noch knapp 2 m2 Platz am Boden. Dort ist das Feuer ausgebrochen.