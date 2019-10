An Paul Achleitner reicht keiner heran: Der gebürtige Linzer erntete jüngst reichlich Kritik, weil er als Aufsichtsratspräsident der Deutschen Bank 858.000 Euro verdiente, während das Institut kriselt und weitere 18.000 Jobs streichen muss. Damit bekommt er doppelt so viel, wie in unserem nördlichen Nachbarland üblich ist.