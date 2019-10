Der Tiroler Unternehmer Christian Jäger ist an mehr als zwei Dutzenden Firmen beteiligt - und will nun mit „elektrischen Sportanzügen“ expandieren. „Mein erster Job war es, Zeitschriften-Abos an der Haustüre zu verkaufen“, sagt der Tiroler Christian Jäger, der sich mittlerweile zu einem „Hansdampf in allen Gassen“ gemausert hat und von seinem Seefelder Chalet aus ein kleines Imperium leitet.