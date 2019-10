Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich in Stegersbach: Ein Motorradfahrer landete mit dem Bike im Graben. Doch statt die Polizei zu verständigen, ließ er die Maschine am Unfallort zurück und verschwand einfach. Aufgrund der Kennzeichen konnte die Exekutive den Lenker aber in der Steiermark ausforschen. Ein Autofahrer in Frauenkirchen streifte einen Baum und stieß in Folge gegen einen Zaun. Bei Kemeten landete ein Wagen auf dem Dach - zwei Leichtverletzte.