Am Resterkogel startet heute Saison 2019/20

So wie in den Jahren zuvor startet KitzSki bereits am heutigen Samstag am Resterkogel in die neue Saison. „Wir sind damit eines der ersten Nicht-Gletscher-Skigebiete, das mit Publikumslauf und Trainingsbetrieb startet“, sagt Burger. Signe Reisch, Präsidentin Kitzbühel Tourismus, betonte gestern in München: „Unser Winter mit inzwischen 200 Skitagen als nicht Gletschergebiet ist einzigartig! Dank der innovativen Entwicklung bei KitzSki bereichert dieses Angebot nicht nur unsere Leistungsträger. Auch wir Einheimischen erfreuen uns daran. Und die Marke Kitzbühel als Wintersport in den Alpen wird somit sehr gestärkt.“