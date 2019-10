Es war der 14. Jänner dieses Jahres. Nach 17 Tagen, an denen es immer wieder stark geschneit hatte, donnerten rund 100.000 m³ Schnee von den Steilhängen oberhalb der Arzler Alm in Innsbruck. „Die Staublawine hat Bäume abrasiert, die 180 Jahre hier standen. Etwa eine Tanne von 1,60 Meter Durchmesser“, blickt Matthias Granig, der diesbezügliche Experte bei der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV), zurück. Rund 5000 m³ Schadholz lagen danach kreuz und quer an den Bergflanken. Einige der aus den 1930ern stammenden Schutzbauwerke wurden durch den Druck und das mitgerissene Holz beschädigt. Es handelt sich um so genannte Bremshöcker und Dämme, die vor allem das Siedlungsgebiet von Mühlau schützen.