Die Situation Ungarns sei eine gänzlich andere als die der restlichen EU-Staaten, denn diese hätten keine Außengrenze an der Westbalkanroute, begründete Orban, warum seine Regierung die türkische „Sicherheitszone“ und damit auch die Militäroffensive in Nordsyrien befürwortet. „Was derzeit in Syrien passiert, kann in wenigen Augenblicken Auswirkungen in Ungarn haben“, sagte der ungarischer Regierungschef und meinte, derzeit würden sich rund 90.000 Migranten in Bosnien-Herzegowina und anderen Balkanstaaten befinden.