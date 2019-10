Ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Was aussieht wie Ruinen aus der Sperrzone von Tschernobyl, sind in Wirklichkeit Wiener Kliniken, nämlich Wilhelminenspital und Krankenhaus Hietzing. Laut eines Konzepts, beauftragt vom Krankenanstaltenverbund (KAV), müssen in den nächsten Jahren 2,7 Milliarden Euro in desolate Einrichtungen gesteckt werden. Sie haben mit zwei Milliarden gerechnet. Woher soll das Geld kommen?

Die Frage stellt sich im Augenblick überhaupt nicht. Man kann viele solcher Fotos schießen. Sie zeigen ja teilweise stillgelegte Bereiche. Ich habe ja auch nie behauptet, dass alles hübsch ist. Deswegen gibt es den Auftrag von mir an den KAV, ein Renovierungs- und Erneuerungskonzept zu erstellen. Und daran arbeitet er gerade. Irgendjemand hat es lustig gefunden, dieses Konzept jetzt an die Öffentlichkeit zu spielen. Mich interessiert das Konzept aber erst dann, wenn der Vorstand bei mir sitzt und sagt: Lieber Stadtrat, das sind die Inhalte, die Schwerpunkte, die Konsequenzen, die Maßnahmen, der Zeitplan, das Budget.