Die Tiroler Polizei hat am Freitag vor Anrufen mit betrügerischer Absicht gewarnt. Mehrere Pensionisten in Innsbruck seien bereits am Festnetz oder am Handy kontaktiert worden. Die Anrufer gaben sich dabei als gute Bekannte oder Verwandte aus und versuchten, den potenziellen Opfern für z.B. einen Wohnungskauf ein kurzfristiges Darlehen herauszulocken.