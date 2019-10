Fünf Tage lang herrscht nun Waffenruhe im nordsyrisch-türkischen Grenzgebiet, das wurde am Donnerstagabend beschlossen. In dieser Zeit müssen sich die Kurden aus dem umstrittenen Grenzstreifen zurückziehen. Nur dann beende die Türkei ihren Einmarsch in Syrien, hieß es aus Ankara. Der Waffenstillstand ist das Ergebnis einer Vermittlungsmission von US-Vizepräsident Mike Pence. Was das für die Menschen in diesem Gebiet bedeutet, analysiert der Politikberater und Türkei-Kenner Kenan Güngör. Den ganzen Talk mit Moderator Gerhard Koller sehen Sie im Video oben.