„Die Familie hat die Ereignisse in Ruinerwold mit Bestürzung zur Kenntnis genommen“, lauten die ersten Worte der Mitteilung an die Öffentlichkeit. Gerrit-Jan van D. habe bereits in den 1980er-Jahren alle Verbindungen zu seiner Familie abgebrochen. „Er hat uns geraten, keinen Versuch zu unternehmen, seinen Wohnort zu finden“, so die Familie in dem Brief.