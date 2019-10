Jamal A. sitzt in U-Haft

Mehrere Stunden später wurde Jamal A. in Linz festgenommen. Am Donnerstag wurde die U-Haft über den Mann verhängt. Am Freitag gab schließlich das Kepler Uniklinikum bekannt, dass der 32-jährige Flüchtlingsbetreuer seinen schweren Verletzungen erlegen ist.