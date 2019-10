Am Vormittag des 18. Oktober erreicht die Polizei Leonding ein Notruf einer Frau. Sie gibt an, dass sie im Kürnbergwald auf Wanderung unterwegs ist, sich jedoch im Bereich des Prinzensteigs derart verstiegen hat, dass sie trotz ihrer Erfahrenheit nicht mehr weiter kann. Die Information ergeht weiter an die Landeswarnzentrale. Diese alarmiert in weiterer Folge die beiden zuständigen Feuerwehren Edramsberg und Wilhering sowie die beiden nächstgelegenen Höhenrettergruppen der Feuerwehren Alkoven und Axberg.