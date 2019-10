Der seit einigen Monaten feststeckende „Marsmaulwurf“ des NASA-Landers „InSight“ gräbt wieder: Der in Deutschland entwickelte Bohrroboter auf dem Mars hat sich in den vergangenen zehn Tagen gut zwei Zentimeter weiter in die Tiefe bewegt. Das seien „gute Nachrichten“, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln am Freitag mit.