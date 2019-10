Im Jahr 2020 wachsen die Investitionen in den Verkehr um 20 Prozent auf 73,6 Millionen Euro. So wird zum Beispiel die Jahreskarte für das ganze Bundesland um 595 Euro ermöglicht, in den einzelnen Regionen kosten die Tickets 365 Euro. Zudem sollen damit Takt-Verdichtung und neue Park-and-Ride-Plätze in den Regionen finanziert werden.