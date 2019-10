Kogler stellte sich mit seinem Team den Medien und freute sich in sichtlich aufgeräumter Stimmung über eine positiv verlaufene Gesprächsrunde, was die Atmosphäre, aber auch die Annäherung der Herangehensweisen an mögliche zukünftige Regierungsverhandlungen betreffe. Er verriet zwar keine Inhalte, sagte aber, der Gesprächsfahrplan werde kommende Woche stehen. Für die weitere Vorgangsweise sei er sehr zuversichtlich, man werde in „vertiefenden Sondierungen“ weiterreden.