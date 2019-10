Pilz: „Genügend Fehler für zwei politische Karrieren gemacht“

Parteigründer Peter Pilz nahm am Freitag nicht an der Pressekonferenz teil. Er meldete sich stattdessen auf Facebook zu Wort, wo er Bilanz zog und sich durchaus selbstkritisch zeigte: „Ich habe genügend Fehler für zwei politische Karrieren gemacht.“ In Zukunft will er sich ehrenamtlich der Herausgeberschaft des Onlinemediums „Zackzack“ widmen. „Unter das große ,Schade‘ mischen sich auch andere Gefühle: Erleichterung und Neugier. Ich fahre mit meiner Frau in den Süden, nach Italien“, postete Pilz.