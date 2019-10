Tickets für „Galanacht des Friedens“ zu gewinnen

Star-Gast Michael Patrick Kelly

Im Anschluss präsentiert Star-Gast Michael Patrick Kelly, einst Mitglied der Kelly-Family, aktuell auch durch TV-Sendung wie „Das Tauschkonzert“ oder als Coach in „The Voice of Germany“ bekannt geworden, sein Projekt der #PeaceBell. Erst Ende letzten Jahres hat Kelly anlässlich des 100jährigen Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkrieges in Mainz eine Friedensglocke, die aus alten Waffen aus der Schlacht von Verdun gegossen worden war, enthüllt. Nächstes Jahr soll eine weitere in Wien folgen. „Die Social City und ich wollen eine Friedensglocke für Wien anschaffen, die aus Kriegsschrott gemacht wird. Alleine im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden rund 150.000 Glocken für die Waffenproduktion eingeschmolzen. Wir wollen den Prozess umkehren und Metall aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden!“, so der Musiker im Krone-Interview. Die für die Herstellung nötigen rund 35.000 Euro sollen mittels einer Fundraising-Kampagne aufgetrieben werden.