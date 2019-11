Als modisch experimentierfreudige Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ hat Sarah Jessica Parker eine ganze Generation an Mode-Mädchen inspiriert. Viele fühlten sich daher wohl an den extravaganten Look der Serienfigur erinnert, als die Schauspielerin kürzlich in einer pinken und sehr voluminösen Zac-Posen-Taft-Robe bei der NYC Ballet Fall Fashion Gala über den roten Teppich schritt. Wir finden dennoch: Manchmal ist viel einfach zu viel des Guten.