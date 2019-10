Kleine Kläffer trafen Herzogin Kate und Prinz William am letzten Tag ihrer Reise. In Islamabad nahmen sie eine Militärbasis in Augenschein, auf der Hunde zu Sprengstoff-Spürhunden ausgebildet werden. Das tierliebe Paar half beim Füttern und Gassigehen der Golden-Retriever-Welpen „Salto“ und „Sky“.