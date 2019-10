Der bereits amtsbekannte Lenker (19) war der Polizei bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurde er von der Polizei in Salzburg angehalten. Daraufhin flüchteten mehrere Personen aus dem silberen BMW. Eine Person konnte die Polizei vor Ort einfangen, drei weitere Personen hielt die Polizei während der weiteren Fahndung auf. Dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war konnten die Beamten vor Ort festellen. Der Österreicher hatte auch keinen Führerschein. Weil sein Pkw in einem Feuerwehrzufahrtsbereich abgestellt war, musste er zwischenzeitlich abgestellt werden. Nachdem bei der Kontrolle ein zugezogener Spürhund Hinweise auf Suchtmittel anzeigte, konnten bei einem 18-Jährigen eine geringe Menge Speed sichergestellt werden. Die Beteiligten werden entsprechend angezeigt.