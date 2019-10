Nach dem Sondierungsgespräch mit Kurz und seinem Team hatte es bereits am Donnerstag von der SPÖ geheißen, man stehe nicht für Parallelverhandlungen zur Verfügung, sei aber bereit, exklusiv über die Bildung einer Koalition zu sprechen. Nun sei die ÖVP am Zug, betonte Rendi-Wagner auch am Freitag. Inhaltliche Differenzen habe man bereits „diagnostizieren“ können. Die SPÖ sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, man strebe aber nicht um jeden Preis eine Koalition mit den Türkisen an.