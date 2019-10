Regierung an Bevölkerung: „Meiden Sie die Straßen“

In Culiacan herrschte stundenlang Chaos. Es wurden bürgerkriegsähnliche Szenen mit schwerbewaffneten vermummten Bandenmitgliedern und in Brand gesetzten Fahrzeugen gefilmt. Eine unbekannte Zahl von Häftlingen im Gefängnis Aguaruto de Culiacan nutzte nach Angaben aus Regierungskreisen das Chaos, um auszubrechen. Die Regierung von Sinaloa erklärte, sie bemühe sich darum, die Ruhe in Culiacan wiederherzustellen. Zugleich rief sie die Bevölkerung auf, „ruhig zu bleiben, die Straßen zu meiden und sehr aufmerksam auf Warnhinweise der Behörden zu der sich entwickelnden Lage zu achten“.