Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

An diesem Wochenende muss niemand zuhause bleiben, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so wirklich mitspielen mag. Samstag und Sonntag finden nämlich zahlreiche Indoor-Events wie die Game City im Rathaus, das Badeschiff Reloaded Event oder der Tag der offenen Türe in den Schlumberger Kellerwelten statt. City4U hat die besten Veranstaltungen des Wochenendes auf einen Blick.