80.000 Euro an soziale Einrichtungen

Aber das ist noch nicht einmal alles: 80.000 Euro überreichte Geschäftsführer Hermann Aigner an vier soziale Einrichtungen und Projekte. Er findet: „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist extrem wichtig und förderungswert.“ Wir finden: So viel Engagement eines Unternehmens ist selten! Daumen hoch! Unendlich dankbar bin ich dafür, dass auch unsere Tierecke erneut eine Spende in Höhe von 20.000 Euro erhalten hat. Damit kann zahlreichen Fellnasen geholfen werden! Tierisch engagiert eben!