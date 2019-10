Fensterglas sollte mit Zahnseide zerschnitten werden

Er überzeugte einen weiteren Häftling, der schon einmal einen Fluchtversuch gewagt hatte, mitzumachen. Sein neuer Komplize David Evangelista saß wegen eines Bankraubes im Gefängnis. Londonio hatte bereits Löcher in die Dichtung des Fensters mit einem Rasierer herausgeschnitten. Mit geflochtener Zahnseide, die seine Mutter in die Anstalt geschmuggelt hatte, wollte er das Glas zerschneiden, wie das FBI laut „New York Post“ berichtete. „Die Zahnseide wurde dann hin und her gezogen, was einen Sägeeffekt auf dem Glas erzeugt“, so die Behörde in der Akte.