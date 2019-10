Grabner zeigte sich in seinem Jubiläumsspiel umtriebig, gab mit vier Schüssen die meisten seines Teams ab. In den ersten sechs Runden der neuen Saison steht ein Tor gegen Colorado in der Statistik des pfeilschnellen Flügelstürmers. Inklusive der 31 Play-off-Partien, auf die der 32-Jährige in der besten Liga der Welt bisher kommt, stehen 174 Tore und 104 Assists zu Buche.