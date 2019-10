Die Befürchtungen aller Fußball-Liebhaber haben sich bewahrheitet: Aufgrund von politischen Protesten kann das für Ende Oktober angesetzte Spiel nicht stattfinden. Die derzeitigen Unruhen in Barcelona und eine geplante Großdemonstration am 26. Oktober, dem ursprünglichen Tag für das Duell, lassen eine Austragung nicht zu. Der genaue Ersatztermin wird erst am Montag bekannt gegeben.