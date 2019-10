Polizei will Rätsel um Identität lösen - für die Familie des Toten

Doch wer der Verunglückte ist, konnte bislang noch nicht herausgefunden werden. Es sei ein „sehr trauriger Vorfall“, in dem hier ermittelt werde, so der Polizeibeamte Paul Graves. „Dieser Mann hat irgendwo eine Familie, die wissen muss, was mit ihrem geliebten Angehörigen passiert ist“, so der Ermittler. Auch die Behörden in Kenia seien einbezogen worden, jedoch erfolglos. Mit der aufwendigen Rekonstruktion hofft man nun, das Rätsel um die Identität des Toten lösen zu können.