In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 16. Oktober 2015 kommt es zum schweren Schicksalsschlag: EX-„Miss Austria“ Ena Kadic wird von ihrer Mutter in der Nähe der Aussichtsplattform Drachenfelsen am Bergisel lebensgefährlich verletzt aufgefunden. Sie war dreißig Meter in die Tiefe gestürzt. Tagelang liegt die 26-Jährige im künstlichen Tiefschlaf, bis sie am 19. Otkober 2015 ihren schweren inneren Verletzungen erliegt. Der Tod der bodenständigen Schönheitskönigin schockiert ganz Österreich.