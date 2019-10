In Mexiko haben Sicherheitskräfte einen Sohn des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquin „El Chapo“ Guzman festgenommen. Ovidio Guzman Lopez sei am Donnerstag in Culiacan, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, gefasst worden, teilten die Behörden mit. Dort war es zu heftigen Schießereien und der Flucht zahlreicher Häftlinge aus einem Gefängnis gekommen. Daran beteiligt war auch „El Chapo“ junior.