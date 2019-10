Hohe Ziele! Die Traumgrenze von 60.000 Zuschauern soll nächste Woche in der Stadthalle fallen, Wien rückt mit dem Tennis-Hit in die internationalen Sport-Schlagzeilen. Mit Dominic Thiem ein Lokalmatador mit Titel-Chancen am Start, viele Stars im Feld und ein mitreißendes Rahmenprogramm - dieser Cocktail kommt bei den Fans an!