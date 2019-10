Am Donnerstagabend übersah eine 33-jährige Autolenkerin in der Gabelsbergerstraße einen hinter ihr fahrenden Radfahrer am Radfahrstreifen, als sie nach rechts in die Paracelsusstraße einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, lenkte der Radler nach rechts, touchierte den Randstein und kam zu Sturz. Er zog sich Abschürfungen am rechten Schienbein zu.