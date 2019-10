Russlands Tennis-Star Daniil Medwedew hat seine Teilnahme an den Erste Bank Open in der kommenden Woche in der Wiener Stadthalle abgesagt! Der 23-jährige Weltranglisten-Vierte hatte schon am Dienstagabend wegen „Erschöpfung“ auf ein Antreten bei seinem Heimturnier in Moskau verzichtet. Damit wird der Niederösterreicher Dominic Thiem in Wien als Nummer eins gesetzt sein.