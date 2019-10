Ein 58-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark gestorben. Ein Kleintransporter fuhr laut Polizei in Mönichwald (Beirk Hartberg-Fürstenfeld) auf einer Gemeindestraße, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam und gegen zwei Bäume prallte.