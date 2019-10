Gerade noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine seines Lkw flüchten konnte am Donnerstag ein 31-jähriger Kraftfahrer aus Klagenfurt, als auf der Fahrt zwischen Völkermarkt und Griffen in Kärnten eine Stichflamme unter der Fahrerkabine des mit Rundholz beladenen Schwerfahrzeuges hervorschoss. Als die alarmierten Feuerwehren Völkermarkt, Gattersdorf und St. Margarethen ob Töllerberg eintrafen, stand die Fahrerkabine bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Rundholz verhindern.