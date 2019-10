Eintracht Frankfurt ist wegen der wiederholten Randale seiner Fans in der Europa League mit einem Zuschauer-Ausschluss in den Partien bei Standard Lüttich (7.11.) und in London gegen Arsenal (28.11.) bestraft worden! Dies gab die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA am Donnerstag bekannt. Frankfurt erwägt eine Berufung gegen dieses Urteil.