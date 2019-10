„Für uns ist das eine einmalige Chance – wir können hier in unmittelbarer Nähe zum Theater unseren Abo- und Einzelkarten-Verkauf bündeln“, sagt Bernhard Utz. Der kaufmännische Direktor ist hocherfreut: In gut sieben Monaten wurden die Geschäftslokale im Altstadthauses aus dem 16. Jahrhundert umgebaut – ganz nach Wunsch des Theaters. „Auch im Internet-Zeitalter ist Beratung wichtig. In der Übergangsphase bleiben auch die Kassen im Haus offen“, so Utz.