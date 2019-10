Ausgerechnet ein Fußball-Klub hat Elton John während der „schlimmsten Phase“ seines Lebens in den 1980er-Jahren gerettet: In all den Jahren, in denen er mit „Drogenabhängigkeit, Traurigkeit, gescheiterten Beziehungen, miesen Geschäften, Gerichtsprozessen und endlosem Aufruhr“ zu kämpfen gehabt habe, sei der FC Watford, dessen Vorstandschef er damals war, eine „ständige Quelle des Glücks“ gewesen.