Newcomer Bad Hofgastein ist ihnen auf den Fersen. Die Gemeinde stieg in den Rang von drei „e“ auf. Der Tourismusort setzt immer stärker auf den Verleih von E-Lasträdern. Schellhorn gratuliere zudem 31 „ölfreien“ Gemeinden (siehe Grafik). Sie nutzen in ihren Kommunalbauten keinerlei Ölheizungen. Elf davon sind besonders vorbildlich: Sie setzen in ihren öffentlichen Bauten auf 100 Prozent erneuerbare Energien.