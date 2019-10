Nowitzki, der 21 Saisonen für die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielte, will in seinem ersten Jahr nach der Karriere viel reisen und Zeit mit seiner Familie verbringen. Dem Klub aus Texas will der Würzburger, der mit seiner Frau und den drei Kindern weiter in Dallas wohnt, aber treu bleiben. „Ich habe natürlich gesagt, wir können uns gerne mit den Mavs zusammensetzen. Die wissen aber auch, dass ich erstmal Abstand gewinnen will“, erklärte der 2,13 Meter große Hüne.