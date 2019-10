Die Attacke war am 22. Februar gegen 6.30 Uhr passiert, während Ludmilla L. (86), die pflegebedürftige Frau des Opfers, schlief.



Streit wegen Bezahlung

Warum die Rumänin derart ausgezuckt ist, wird heute beim Prozess in Linz versucht zu klären. Am Vortag soll es Streit wegen der Bezahlung gegeben haben. Zum Tatzeitpunkt war die Frau voll zurechnungsfähig. Sie behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Das Opfer wird vom Weißen Ring betreut (Rechtsbeistand Gerlinde Füssel).