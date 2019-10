„Wenn dein Gesicht vor der Kurve rot anläuft, weil du nicht atmest, weißt du, du sitzt in einem E-Rallycross-Auto.“ Selbst Manfred Stohl musste durchschnaufen, nachdem der frühere Rallye-Weltmeister im PS-Racing-Center in Greinbach aus dem Cockpit des neuen voll elektrischen Boliden stieg, den seine Firma STARD („Stohl Advanced Research and Development“) gemeinsam mit Marketing-Riese IMG der Weltöffentlichkeit präsentierte. Drei Motoren, 1100 Newtonmeter Drehmoment, 613 PS - das „Wahnsinnige“ am „Projekt-E-Geschoss“ ist allerdings die Beschleunigung!