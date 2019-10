Die Optik des FIFA-20-Ribery lässt die meisten Betrachter vermutlich etwas ratlos zurück. Womöglich fühlt sich der eine oder andere User beim Anblick des Avatars tatsächlich an jemanden erinnert - aber wohl ziemlich sicher nicht an den französischen Extra-Kicker. Was durchaus überrascht, denn bereits bei der Vorgängerversion des Spiels ließ einen die Ähnlichkeit des FIFA-20-Ribery mit dem echten Ribery den kalten Schauer über den Rücken laufen …