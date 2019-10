Mit größter Sorge wird die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest beobachtet - jüngst ist in Ungarn, also nicht weit entfernt von unseren Grenzen, ein Fall bekannt geworden. Die Konsequenzen wären für Tiere und Wirtschaft desaströs. Vorkehrungen wurden in der Steiermark getroffen - aber auch der Ernstfall geprobt.